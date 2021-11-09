Эмма Радукану отреагировала на первое попадание в топ-20 рейтинга WTA

Победительница US Open – 2021 британка Эмма Радукану прокомментировала то, что впервые вошла в топ-20 рейтинга WTA.

«Это круто, но я никогда не смотрю, кто сеяный, кто нет. Никогда не обращала внимания на это, даже когда была несеяной, сражаясь с сеяными соперницами. Для меня это ничего не значит. И я уверена, что это ничего не значит и для других игроков», — приводит слова Радукану Sky Sports.

18-летняя Эмма Радукану стала лишь пятой представительницей Великобритании, которой покорилось это достижение. Ранее в топ-20 рейтинга побывали Вирджиния Уэйд (1975 год), Сью Баркер (1977), Джо Дьюри (1984) и Йоханна Конта (2017).

Ранее тренера сборной Англии по регби обвинили в сексизме за его слова об Эмме Радукану.