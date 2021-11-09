Людмила Самсонова признана MVP плей-офф Кубка Билли Джин Кинг
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Российская теннисистка Людмила Самсонова признана лучшим игроком плей-офф Кубка Билли Джин Кинг. 22-летняя теннисистка одержала победы в матчах со Слоан Стивенс (США) в полуфинале и Белиндой Бенчич (Швейцария) в финале.
Напомним, сборная России стала победителем турнира. В финальном противостоянии сборная России обыграла команду Швейцарии. В первом матче Дарья Касаткина обыграла Белен Тайхман из Швейцарии со счётом 6:2, 6:4, а затем Людмила Самсонова оказалась сильнее Белинды Бенчич — 3:6, 6:3, 6:4.
В финальном турнире Кубка Билли Джин Кинг в составе национальной команды России выступали: Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова.
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