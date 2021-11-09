Стало известно имя нового тренера Эммы Радукану
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Новым тренером Эммы Радукану станет немецкий специалист Торбен Бельц. Об этом сообщает издание The Telegraph.
44-летний Бельц наиболее известен по работе с соотечественницей Анжеликой Кербер. Под его руководством спортсменка выиграла Australian Open и US Open в 2016 году, доходила до финалов Уимблдона, Итогового турнира WTA и Олимпиады в том же году. Также он работал с Кариной Виттхёфт и Донной Векич.
Напомним, 18-летняя Эмма Радукану, которая сенсационно выиграла Открытый чемпионат США 2021 года, вскоре объявила о расставании с тренером. Спортсменка говорила, что хочет заключить соглашение со специалистом, который имеет опыт работы на самом высоком уровне.
Ранее Радукану отреагировала на первое попадание в топ-20 рейтинга WTA.
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