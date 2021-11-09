Участницы Итогового чемпионата WTA покрасовались в вечерних платьях. Фото

Теннисистки, которые выступят на Итоговом чемпионате WTA, приняли участие в официальной фотосессии в преддверии турнира. Соответствующие фотографии появились в социальной сети «Инстаграм».

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» WTA.

Ранее в Гвадалахаре (Мексика) состоялась жеребьёвка Итогового чемпионата WTA. В группу Чичен-Ица попали Арина Соболенко (Беларусь), Мария Саккари (Греция), Ига Свёнтек (Польша) и Паула Бадоса (Испания). В группе Теотиуакан сыграют Барбора Крейчикова (Чехия), Каролина Плишкова (Чехия), Гарбинье Мугуруса (Испания) и Анетт Контавейт (Эстония). Матчи начнутся завтра, 10 ноября. Призовой фонд соревнований составляет $ 5 млн.

Ранее стало известно имя нового тренера Эммы Радукану.