Участницы Итогового чемпионата WTA покрасовались в вечерних платьях. Фото
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Теннисистки, которые выступят на Итоговом чемпионате WTA, приняли участие в официальной фотосессии в преддверии турнира. Соответствующие фотографии появились в социальной сети «Инстаграм».
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» WTA.
Ранее в Гвадалахаре (Мексика) состоялась жеребьёвка Итогового чемпионата WTA. В группу Чичен-Ица попали Арина Соболенко (Беларусь), Мария Саккари (Греция), Ига Свёнтек (Польша) и Паула Бадоса (Испания). В группе Теотиуакан сыграют Барбора Крейчикова (Чехия), Каролина Плишкова (Чехия), Гарбинье Мугуруса (Испания) и Анетт Контавейт (Эстония). Матчи начнутся завтра, 10 ноября. Призовой фонд соревнований составляет $ 5 млн.
Ранее стало известно имя нового тренера Эммы Радукану.
Новость по темеСтало известно имя нового тренера Эммы Радукану
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