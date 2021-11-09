Анна Дмитриева объяснила, за счёт чего Джокович победил Медведева в финале в Париже

18-кратная чемпионка СССР по теннису, ныне комментатор Анна Дмитриева рассказала, почему, по её мнению, Новак Джокович оказался сильнее Даниила Медведева в финале турнира в Париже. Джокович победил со счётом 4:6, 6:3, 6:3.

«Это была игра двух почти равноценных теннисистов. Но всё-таки Новак Джокович был надёжнее. И это проявилось во второй половине игры. В первой Даня ещё сумел как-то запутать бедного Джоковича: тот и ошибки делал, и как-то задёргался. А потом потрясающий опыт, характер и мастерство сплелись воедино, и Новак показал, что чуть лучше.

Ничего страшного. Медведев очень хорош, интересен, разнообразен. Очень хорош именно как представитель России — говорит на разных языках, общительный, остроумный. За него каждый раз радуешься. Это всё тоже имеет большое значение.

Было ли ему сложно после перерыва, сказать трудно. У Джоковича что, не было большого перерыва? Он ещё больше не играл. Они готовились к этому матчу, каждый по-своему настраивался, каждый решал, какой матч важнее выиграть — сейчас или потом, на Итоговом турнире. Два раза подряд — это трудно. Это наверняка было только в подкорке, а так они бились как настоящие мушкетёры за каждое очко», — приводят слова Дмитриевой «Известия».