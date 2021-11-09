Анна Дмитриева объяснила, за счёт чего Джокович победил Медведева в финале в Париже

18-кратная чемпионка СССР по теннису, ныне комментатор Анна Дмитриева рассказала, почему, по её мнению, Новак Джокович оказался сильнее Даниила Медведева в финале турнира в Париже. Джокович победил со счётом 4:6, 6:3, 6:3.
«Это была игра двух почти равноценных теннисистов. Но всё-таки Новак Джокович был надёжнее. И это проявилось во второй половине игры. В первой Даня ещё сумел как-то запутать бедного Джоковича: тот и ошибки делал, и как-то задёргался. А потом потрясающий опыт, характер и мастерство сплелись воедино, и Новак показал, что чуть лучше.
Ничего страшного. Медведев очень хорош, интересен, разнообразен. Очень хорош именно как представитель России — говорит на разных языках, общительный, остроумный. За него каждый раз радуешься. Это всё тоже имеет большое значение.
Было ли ему сложно после перерыва, сказать трудно. У Джоковича что, не было большого перерыва? Он ещё больше не играл. Они готовились к этому матчу, каждый по-своему настраивался, каждый решал, какой матч важнее выиграть — сейчас или потом, на Итоговом турнире. Два раза подряд — это трудно. Это наверняка было только в подкорке, а так они бились как настоящие мушкетёры за каждое очко», — приводят слова Дмитриевой «Известия».
- 9 ноября 2021
-
15:51
-
15:36
-
15:14
-
14:08
-
13:34
-
13:25
-
12:41
-
12:36
-
12:06
-
12:00
-
11:53
-
11:24
-
10:52
-
10:29
-
10:07
-
09:57
-
09:45
-
09:29
-
09:09
-
08:48
-
08:12
-
00:31
-
00:09
- 8 ноября 2021
-
23:51
-
22:52
-
21:58
-
21:12
-
20:25
-
20:14
-
19:18
-
19:08
-
17:48
-
17:28
-
17:01
-
17:01