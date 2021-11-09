Дмитриева о титуле России на Кубке Билли Джин Кинг: мы не побеждали 13 лет. Не должны были

18-кратная чемпионка СССР по теннису, ныне комментатор Анна Дмитриева поделилась впечатлениями о победе сборной России на Кубке Билли Джин Кинг, ранее известном как Кубок Федерации.

«То, что выиграли, — конечно, очень хорошо, хотя это не отражает положения у нас в женском теннисе. Так получилось, что мы сумели собрать команду разных поколений и направлений. Она объединилась вокруг Анастасии Павлюченковой, которая оказалась таким хорошим стержнем. Это всё вместе с удачным стечением обстоятельств и привело к победе.

Мы не выигрывали 13 лет, но и не должны были. Мы были даже не в основной группе, а попали туда чудом — всё время вылетали дальше и дальше. Казалось, этому не будет конца. Победа пришла совсем неожиданно, когда её совсем не ждали», — приводят слова Дмитриевой «Известия».