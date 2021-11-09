30-летняя Симона Халеп рассказала, сколько детей планирует завести

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» румынка Симона Халеп рассказала, какие цели ставит перед собой вне корта.

«Дети. Рискну предположить, что трое, но, скорее всего, будет только двое. На троих не хватит времени (смеётся). Изменилась ли жизнь после замужества? Вроде бы нет, но я счастлива, хорошо себя чувствую. И я больше не переживаю и не боюсь: несколько лет назад я говорила, что не смогу быть хорошей женой, но, похоже, получается. А в следующем году у нас будет традиционная свадьба – венчание», — сказала Халеп на YouTube-канале турнира в Линце.

15 сентября 2021 года 30-летняя Халеп вышла замуж за румынского миллионера Тони Юруцу, который уже дважды был женат. Торжество прошло в Мамае (Румыния).