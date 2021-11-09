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Алькарас и Накашима с побед стартовали на Итоговом турнире U-21 в Милане

Алькарас и Накашима с побед стартовали на Итоговом турнире U-21 в Милане
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В Милане (Италия) стартовал Итоговый турнир U-21, который продлится до 13 ноября.

Открыл соревнования матч Брэндон Накашима (США) – Хуан Мануэль Серундоло (Аргентина). Победу в противостоянии одержал американец со счётом 4:1, 3:4 (3:7), 4:1, 4:0. Встреча продлилась 1 час 32 минуты.
Во второй встрече дневной сессии испанец Карлос Алькарас уверенно обыграл Хольгера Руне со счётом 4:3 (8:6), 4:2, 4:0. Продолжительность матча составила 1 час 18 минут. Обе пары представляют группу A.

В вечернюю сессию будут сыграны следующие матчи группы B: Себастьян Корда (США) — Юго Гастон (Франция), Лоренцо Музетти (Италия) — Себастьян Баэс (Аргентина).

Призовой фонд турнира составил $ 1 300 000. В 2020 году турнир не проводился из-за коронавируса. Действующим победителем соревнований является итальянец Янник Синнер.

Милан-U21. Группа A
09 ноября 2021, вторник. 16:10 МСК
Брэндон Накашима
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		3 3 4 4  
1 		4 7 1 0  
             
Хуан Мануэль Серундоло
Аргентина
Хуан Мануэль Серундоло
Х. Серундоло
Милан-U21. Группа A
09 ноября 2021, вторник. 18:00 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
4 8 		4 4    
3 6 		2 0    
             
Хольгер Витус Нёсков Руне
Дания
Хольгер Витус Нёсков Руне
Х. Руне
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