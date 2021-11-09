Симона Халеп обыграла Александру Саснович и вышла в четвертьфинал турнира в Линце

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» румынка Симона Халеп пробилась в третий круг турнира категории WTA-250 в Линце (Австрия), который завершится 13 ноября.
В стартовом для себя матче вторая сеяная Халеп (WC) в двух сетах обыграла представительницу Беларуси Александру Саснович. Встреча продлилась 1 час 40 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:3 в пользу румынки. Халеп 6 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 4. На счету Саснович — 2 эйса, 3 двойные ошибки и 2 использованных брейк-пойнта из 3.
За право выйти в полуфинал Халеп сразится с представительницей Италии Ясмине Паолини (7).
Призовой фонд турнира составил € 189 708. Его действующей чемпионкой является белоруска Арина Соболенко, отказавшаяся от защиты титула. Посев соревнований возглавила чемпионка US Open — 2021 британка Эмма Радукану.
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