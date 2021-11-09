Даниил Медведев: увидимся в январе, Australian Open

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев опубликовал в «Твиттере» обращение к Открытому чемпионату Австралии – 2022.

«Увидимся в январе, Australian Open», — написал Даниил.

Публикация доступна в «твиттере» Даниила Медведева.

Ранее сообщалось, что организаторы Открытого чемпионата Австралии 2022 года и других турниров, которые пройдут на территории страны, ведут переговоры с местными властями об условиях, на которых в страну могут допустить иностранных теннисистов. Есть вероятность, что невакцинированные теннисисты смогут принять участие в турнире. Однако они обязаны будут пройти двухнедельный карантин перед началом соревнований. Привитых теннисистов не ждут никакие ограничения.

Ранее Медведев вслед за первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем заявил, что не собирается раскрывать свой статус вакцинации.