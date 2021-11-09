Даниил Медведев — о фото с женой: когда она хочет пойти на ужин, а ты только играть в FIFA

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев опубликовал шутливый пост в «Инстаграме». К нему он прикрепил фотографию с женой Дарьей на корте.
«Когда она хочет пойти на ужин, а ты только хочешь играть в FIFA. Ребят, есть лайфхаки? Нужна помощь», — прокомментировал Медведев снимок.
Публикация доступна в «инстаграме» Даниила Медведева.
Напомним, Даниил и Дарья расписались в Москве в Кутузовском ЗАГСе 12 сентября 2018 года, сразу после выступления Медведева на US Open.
Ранее в финале «Мастерса» в Париже (Франция) Медведев проиграл сербу Новаку Джоковичу со счётом 6:4, 3:6, 3:6. Даниил завершит сезон выступлением на Итоговом чемпионате ATP, который пройдёт в Турине (Италия) с 14 по 21 ноября, а также выступит на Кубке Дэвиса в составе сборной России.
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