Энди Маррей вышел во второй круг турнира в Стокгольме, где сыграет с Янником Синнером
Поделиться
Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» британец Энди Маррей вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция), который завершится 13 ноября.
В стартовом матче Маррей (WC) в двух сетах обыграл представителя Норвегии Виктора Джурашовича (Q) со счётом 6:1, 7:6 (9:7). Встреча продлилась 1 час 38 минут. Маррей 6 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету Джурашовича — 4 эйса, 2 двойные ошибки и 1 использованный брейк-пойнт из 1.
В следующем раунде Маррея ждёт встреча с первым сеяным итальянцем Янником Синнером.
Призовой фонд турнира составил € 635 750. Его действующим чемпионом является канадец Денис Шаповалов, который примет участие в текущем розыгрыше.
Комментарии
- 9 ноября 2021
-
22:42
-
22:25
-
21:56
-
21:28
-
19:51
-
19:30
-
17:45
-
15:51
-
15:36
-
15:14
-
14:08
-
13:34
-
13:25
-
12:41
-
12:36
-
12:06
-
12:00
-
11:53
-
11:24
-
10:52
-
10:29
-
10:07
-
09:57
-
09:45
-
09:29
-
09:09
-
08:48
-
08:12
-
00:31
-
00:09
- 8 ноября 2021
-
23:51
-
22:52
-
21:58
-
21:12
-
20:25
Партнерский контент