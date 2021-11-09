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Энди Маррей вышел во второй круг турнира в Стокгольме, где сыграет с Янником Синнером

Энди Маррей вышел во второй круг турнира в Стокгольме, где сыграет с Янником Синнером
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» британец Энди Маррей вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция), который завершится 13 ноября.

В стартовом матче Маррей (WC) в двух сетах обыграл представителя Норвегии Виктора Джурашовича (Q) со счётом 6:1, 7:6 (9:7). Встреча продлилась 1 час 38 минут. Маррей 6 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету Джурашовича — 4 эйса, 2 двойные ошибки и 1 использованный брейк-пойнт из 1.

В следующем раунде Маррея ждёт встреча с первым сеяным итальянцем Янником Синнером.

Призовой фонд турнира составил € 635 750. Его действующим чемпионом является канадец Денис Шаповалов, который примет участие в текущем розыгрыше.

Стокгольм. 1-й круг
09 ноября 2021, вторник. 20:45 МСК
Энди Маррей
143
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 9  
1 		6 7  
         
Виктор Джурашович
354
Норвегия
Виктор Джурашович
В. Джурашович
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