Энди Маррей вышел во второй круг турнира в Стокгольме, где сыграет с Янником Синнером

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» британец Энди Маррей вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция), который завершится 13 ноября.

В стартовом матче Маррей (WC) в двух сетах обыграл представителя Норвегии Виктора Джурашовича (Q) со счётом 6:1, 7:6 (9:7). Встреча продлилась 1 час 38 минут. Маррей 6 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету Джурашовича — 4 эйса, 2 двойные ошибки и 1 использованный брейк-пойнт из 1.

В следующем раунде Маррея ждёт встреча с первым сеяным итальянцем Янником Синнером.

Призовой фонд турнира составил € 635 750. Его действующим чемпионом является канадец Денис Шаповалов, который примет участие в текущем розыгрыше.