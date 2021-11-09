Эмма Радукану проиграла 106-й ракетке мира во втором круге турнира в Линце
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Чемпионка US Open – 2021 18-летняя британка Эмма Радукану неожиданно не сумела пробиться в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Линце (Австрия).
В матче второго круга первая сеяная Радукану проиграла 106-й ракетке мира 20-летней Синьюй Ван (Q) из Китая со счётом 1:6, 7:6 (7:0), 5:7. Встреча продлилась 2 часа 35 минут. Радукану 8 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 5. На счету Ван — 1 эйс, 2 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнта из 16.
За право выйти в полуфинал турнира Ван сразится с американкой Элисон Риске.
Призовой фонд турнира составил € 189 708. Его действующей чемпионкой является белоруска Арина Соболенко, отказавшаяся от защиты титула.
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