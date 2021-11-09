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Эмма Радукану проиграла 106-й ракетке мира во втором круге турнира в Линце

Эмма Радукану проиграла 106-й ракетке мира во втором круге турнира в Линце
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Чемпионка US Open – 2021 18-летняя британка Эмма Радукану неожиданно не сумела пробиться в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Линце (Австрия).

В матче второго круга первая сеяная Радукану проиграла 106-й ракетке мира 20-летней Синьюй Ван (Q) из Китая со счётом 1:6, 7:6 (7:0), 5:7. Встреча продлилась 2 часа 35 минут. Радукану 8 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 5. На счету Ван — 1 эйс, 2 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнта из 16.

За право выйти в полуфинал турнира Ван сразится с американкой Элисон Риске.

Призовой фонд турнира составил € 189 708. Его действующей чемпионкой является белоруска Арина Соболенко, отказавшаяся от защиты титула.

Линц. 2-й круг
09 ноября 2021, вторник. 20:05 МСК
Эмма Радукану
20
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		7 7 5
6 		6 0 7
         
Синьюй Ван
106
Китай
Синьюй Ван
С. Ван
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