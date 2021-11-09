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Билли Джин Кинг высоко оценила вклад теннисисток в признание прав ЛГБТ

Билли Джин Кинг высоко оценила вклад теннисисток в признание прав ЛГБТ
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Бывшая первая ракетка мира, 12-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, американка Билли Джин Кинг оценила вклад теннисисток в признание прав ЛГБТ-сообщества.

«Думаю, теннис является одним из лучших видов спорта в этом отношении. А также по отношению к вопросам СПИДа, вспоминая Артура Эша. Мы более открыты и справедливы в вопросах ЛГБТ. Мы с Мартиной едва ли не первыми сделали каминг-аут. Когда она решилась на это, я сказала: «Если можете, запишите свои слова, чтобы потом контролировать сообщения о вас». Наша встреча произошла в 1981 году, после этого я пыталась выяснить, кто я. Мартина сказала, что она бисексуальна.

Главное – мы говорили об этом. Чем чаще люди слышат об этом, тем лучше они понимают то, что представителей ЛГБТ очень много. И в каждой семье, почти в каждой семье, даже если вы этого не знаете, есть такой человек. Всегда нужно быть как можно более честным с самим собой и при этом пытаться улучшить жизнь другим, если у вас есть на то возможность. Но иногда люди «не готовы». Подобные признания нужно делать тогда, когда ваше тело говорит вам: «Ты готов»», — приводит слова Кинг AS.

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Теги Теннис WTA WTA •••

Источник: AS

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