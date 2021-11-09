Эмма Радукану проиграла три матча из пяти после победы на US Open — 2021
Поделиться
18-летняя британская теннисистка Эмма Радукану проиграла три из пяти сыгранных матчей после сенсационной победы на Открытом чемпионате США – 2021.
После US Open 20-я ракетка мира приняла участие в турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллс (США), где на старте уступила белоруске Александре Саснович со счётом 2:6, 4:6. Затем Радукану снялась с «ВТБ Кубка Кремля» и заявилась на турнир WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния), Эмма успешно преодолела два круга, а в четвертьфинале разгромно проиграла украинке Марте Костюк со счётом 2:6, 1:6.
Под занавес сезона Радукану возглавила посев турнира WTA-250 в Линце (Австрия), однако на старте проиграла 106-й ракетке мира 20-летней Синьюй Ван (Q) из Китая со счётом 1:6, 7:6 (7:0), 5:7.
Комментарии
- 10 ноября 2021
-
00:08
- 9 ноября 2021
-
23:32
-
23:12
-
22:42
-
22:25
-
21:56
-
21:28
-
19:51
-
19:30
-
17:45
-
15:51
-
15:36
-
15:14
-
14:08
-
13:34
-
13:25
-
12:41
-
12:36
-
12:06
-
12:00
-
11:53
-
11:24
-
10:52
-
10:29
-
10:07
-
09:57
-
09:45
-
09:29
-
09:09
-
08:48
-
08:12
-
00:31
-
00:09
- 8 ноября 2021
-
23:51
-
22:52
Партнерский контент