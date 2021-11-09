Эмма Радукану проиграла три матча из пяти после победы на US Open — 2021

18-летняя британская теннисистка Эмма Радукану проиграла три из пяти сыгранных матчей после сенсационной победы на Открытом чемпионате США – 2021.

После US Open 20-я ракетка мира приняла участие в турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллс (США), где на старте уступила белоруске Александре Саснович со счётом 2:6, 4:6. Затем Радукану снялась с «ВТБ Кубка Кремля» и заявилась на турнир WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния), Эмма успешно преодолела два круга, а в четвертьфинале разгромно проиграла украинке Марте Костюк со счётом 2:6, 1:6.

Под занавес сезона Радукану возглавила посев турнира WTA-250 в Линце (Австрия), однако на старте проиграла 106-й ракетке мира 20-летней Синьюй Ван (Q) из Китая со счётом 1:6, 7:6 (7:0), 5:7.