Кудерметова пробилась в четвертьфинал турнира в Линце, обыграв Калинину
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32-я ракетка мира россиянка Вероника Кудерметова пробилась в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Линце (Австрия), который завершится 13 ноября.
В матче второго круга Кудерметова (4) в трёх сетах обыграла представительницу Украины Ангелину Калинину со счётом 4:6, 6:4, 6:2. Встреча продлилась 2 часа 7 минут. Кудерметова 8 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 13. На счету Калининой — 1 эйс, 6 двойных ошибок и 5 использованных брейк-пойнтов из 13.
За право выйти в полуфинал соревнований Кудерметова поборется с Жаклин Кристиан (LL) из Румынии.
Призовой фонд турнира составил € 189 708. Его действующей чемпионкой является белоруска Арина Соболенко, отказавшаяся от защиты титула.
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