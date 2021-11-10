Кудерметова пробилась в четвертьфинал турнира в Линце, обыграв Калинину

32-я ракетка мира россиянка Вероника Кудерметова пробилась в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Линце (Австрия), который завершится 13 ноября.

В матче второго круга Кудерметова (4) в трёх сетах обыграла представительницу Украины Ангелину Калинину со счётом 4:6, 6:4, 6:2. Встреча продлилась 2 часа 7 минут. Кудерметова 8 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 13. На счету Калининой — 1 эйс, 6 двойных ошибок и 5 использованных брейк-пойнтов из 13.

За право выйти в полуфинал соревнований Кудерметова поборется с Жаклин Кристиан (LL) из Румынии.

Призовой фонд турнира составил € 189 708. Его действующей чемпионкой является белоруска Арина Соболенко, отказавшаяся от защиты титула.