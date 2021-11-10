Карен Хачанов — Даниилу Медведеву: ты к грунтовому сезону начал готовиться, братан?

Российский теннисист Карен Хачанов оценил пост соотечественника Даниила Медведева в «Инстаграме». Вторая ракетка мира сфотографировался с супругой Дарьей на грунтовом корте и написал: «Когда она хочет пойти на ужин, а ты только хочешь играть в FIFA. Ребят, есть лайфхаки? Нужна помощь».

Хачанов в комментарии обратился к Даниилу: «Ты к следующему грунтовому сезону начал готовиться, братан?»

В финале «Мастерса» в Париже (Франция) Медведев проиграл сербу Новаку Джоковичу со счётом 6:4, 3:6, 3:6. Даниил завершит сезон выступлением на Итоговом чемпионате ATP, который пройдёт в Турине (Италия) с 14 по 21 ноября, а также выступит на Кубке Дэвиса в составе сборной России. Карен Хачанов также примет участие в командном турнире.