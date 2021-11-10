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Арина Соболенко вакцинировалась от коронавируса

Арина Соболенко вакцинировалась от коронавируса
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Вторая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко призналась, что вакцинировалась от коронавирусной инфекции.

«Думаю, я чиста. В Майами я вакцинировалась. Надеюсь, теперь я в безопасности. Я больше не хочу оставаться в карантине. Это не так уж здорово.

Я была заперта в комнате на протяжении десяти дней. Я тренировалась там, но этого было недостаточно. Я не чувствовала вкуса, не чувствовала запахов. Не лучшее время», — приводит слова Соболенко The West Australian.

Напомним, в октябре Соболенко пропустила турнир в Индиан-Уэллсе из-за заражения коронавирусной инфекцией. В настоящее время спортсменка находится в Гвадалахаре (Мексика), где проходит Итоговый чемпионат WTA. Она посеяна под первым номером.

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