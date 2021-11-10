Радукану прокомментировала назначение уже четвёртого тренера за полгода

20-я ракетка мира, британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала начало сотрудничества с 44-летним немцем Торбеном Бельцем.



«Конечно, будет очень полезно работать с таким опытным тренером. Я очень рада, что смогу поработать с ним в межсезонье и в следующем году. Очень позитивно настроена на работу», — цитирует чемпионку US Open в своём «твиттере» Жозе Моргадо.



Бельц — четвёртый тренер Радукану за последние полгода. На Уимблдоне британка работала с Найджелом Сирсом, на Открытом чемпионате США тренировалась под руководством Эндрю Ричардсона, а минувшие две недели на турнире в Индиан-Уэллс её наставником был Джереми Бейтс.



Напомним, на этой неделе проходит турнир категории WTA-250 в Линце (Австрия). Радукану получила первый номер посева, однако уже на старте проиграла 106-й ракетке мира 20-летней Синьюй Ван (Q) из Китая со счётом 1:6, 7:6 (7:0), 5:7.

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