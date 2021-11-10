Радукану прокомментировала назначение уже четвёртого тренера за полгода

20-я ракетка мира, британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала начало сотрудничества с 44-летним немцем Торбеном Бельцем.
«Конечно, будет очень полезно работать с таким опытным тренером. Я очень рада, что смогу поработать с ним в межсезонье и в следующем году. Очень позитивно настроена на работу», — цитирует чемпионку US Open в своём «твиттере» Жозе Моргадо.
Бельц — четвёртый тренер Радукану за последние полгода. На Уимблдоне британка работала с Найджелом Сирсом, на Открытом чемпионате США тренировалась под руководством Эндрю Ричардсона, а минувшие две недели на турнире в Индиан-Уэллс её наставником был Джереми Бейтс.
Напомним, на этой неделе проходит турнир категории WTA-250 в Линце (Австрия). Радукану получила первый номер посева, однако уже на старте проиграла 106-й ракетке мира 20-летней Синьюй Ван (Q) из Китая со счётом 1:6, 7:6 (7:0), 5:7.
- 10 ноября 2021
-
09:50
-
09:38
-
09:36
-
09:20
-
08:50
-
08:36
-
08:29
-
01:05
-
00:37
-
00:08
- 9 ноября 2021
-
23:32
-
23:12
-
22:42
-
22:25
-
21:56
-
21:28
-
19:51
-
19:30
-
17:45
-
15:51
-
15:36
-
15:14
-
14:08
-
13:34
-
13:25
-
12:41
-
12:36
-
12:06
-
12:00
-
11:53
-
11:24
-
10:52
-
10:29
-
10:07
-
09:57