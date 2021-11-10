Энди Маррей: Яннику Синнеру очень не повезло

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей поделился ожиданиями от матча с итальянцем Янником Синнером во втором круге турнира в Стокгольме.

«Синнер провёл невероятный сезон. Ему очень не повезло не попасть в состав участников Итогового чемпионата ATP в Турине. Яннику нравится играть на харде в зале, так что для меня это будет большое испытание», — приводит слова Маррея официальный сайт тура.

На старте соревнований Энди победил норвежца Виктора Джурашовича со счётом 6:1, 7:6 (9:7). Синнер, посеянный под первым номером, вступит в борьбу со второго круга. Турнир в столице Швеции с призовым фондом € 635 750 завершится 13 ноября.