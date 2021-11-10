Россия не смогла возглавить рейтинг Кубка Билли Джин Кинг, несмотря на титул

Женская сборная России по теннису не смогла подняться на первое место в рейтинге Кубка Билли Джин Кинг, несмотря на завоёванный титул. Благодаря победе россиянки отыграли четыре места и с седьмой строчки поднялись на третью.

Возглавила рейтинг сборная Австралии — впервые в истории. На второй строчке расположились француженки. Сборная Швейцарии, которая проиграла россиянкам в финале, поднялась с 15-го места на восьмое.

В рейтинге учитываются выступления сборных за четыре года, причём последние результаты идут с более высоким весовым коэффициентом. Ранее список возглавляли Франция, Словакия, Россия, Италия и Чехия.

Рейтинг Кубка Билли Джин Кинг (топ-6)

1. Австралия — 1055,5 пункта

2. Франция — 1038,17

3. Россия — 1035,74

4. США — 953,84

5. Чехия — 918,05

6. Беларусь — 872,08

