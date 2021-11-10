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Жюстин Энен назвала главную опасность для Эммы Радукану

Жюстин Энен назвала главную опасность для Эммы Радукану
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Семикратная победительница турниров «Большого шлема» Жюстин Энен рассказала, в чём, по её мнению, заключается главная опасность для британской теннисистки Эммы Радукану, которая в возрасте 18 лет сенсационно выиграла Открытый чемпионат США.

«Мне понравился Открытый чемпионат США в этом году. Теперь посмотрим, что Эмма сможет предложить. Особенно в ближайшие недели и месяцы. Она ещё очень молода.

Придётся дать ей время, поскольку ей предстоится разбираться со многими вещами, особенно с имиджем. Я бы сказала, что на сегодня потенциально это главная опасность для карьеры», — приводит слова Энен Eurosport.uk.

Вчера, 9 ноября, Радукану проиграла в первом же матче на турнире в Линце.

Ранее стало известно, кто будет новым тренером Эммы Радукану.

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