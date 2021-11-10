Бадоса — о попадании в топ-10: в начале сезона я бы согласилась и на топ-50

Испанская теннисистка Паула Бадоса поделилась эмоциями от дебюта в первой десятке мирового рейтинга WTA.



«Для меня это очень многое значит. Стараюсь не поддаваться эмоциям, но я прошла действительно через многое. Горжусь собой. В этом году я провела отличный сезон. Я всегда мечтала быть в топ-10, и сейчас мечта сбылась.



Помню, как после турнира в Абу-Даби говорила с тренером и он сказал, что если я продолжу так играть, то точно попаду в топ-30. Я ему ответила, что закончить сезон в топ-30 невозможно. Тогда я была согласна и на топ-50.



В итоге я завершаю сезон в топ-10. Что тут сказать? Да, я не ожидала. И ещё меньше ожидала попасть на Итоговый турнир в Гвадалахаре», — цитирует Бадосу Tennis Now.