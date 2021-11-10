Шесть человек из топ-10 рейтинга ATP пять лет назад не входили в первую сотню

Лишь четыре представителя текущего топ-10 мирового рейтинга ATP ровно пять лет назад входили в топ-100. Если же говорить о том, кто за пять лет смог сохранить своё место в десятке, то удалось это лишь Новаку Джоковичу и Рафаэлю Надалю.



Нынешняя вторая ракетка мира Даниил Медведев в конце 2016 года был лишь на подступах к топ-100 и занимал 104-ю позицию. Андрей Рублёв, будучи уже 19-летним игроком, располагался на 171-й строчке рейтинга. Сейчас же он является пятым номером рейтинга.



1. Новак Джокович (Сербия) в ноябре 2016 года был 2-й ракеткой мира

2. Даниил Медведев (Россия) — 104

3. Александр Зверев (Германия) — 24

4. Стефанос Циципас (Греция) — 205

5 Андрей Рублёв (Россия) — 171

6. Рафаэль Надаль (Испания) — 8

7. Маттео Берреттини (Италия) — 726

8. Каспер Рууд (Норвегия) — 234

9. Хуберт Хуркач (Польша) — 394

10. Янник Синнер (Италия) — без рейтинга.