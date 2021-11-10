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Шесть человек из топ-10 рейтинга ATP пять лет назад не входили в первую сотню

Шесть человек из топ-10 рейтинга ATP пять лет назад не входили в первую сотню
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Лишь четыре представителя текущего топ-10 мирового рейтинга ATP ровно пять лет назад входили в топ-100. Если же говорить о том, кто за пять лет смог сохранить своё место в десятке, то удалось это лишь Новаку Джоковичу и Рафаэлю Надалю.

Нынешняя вторая ракетка мира Даниил Медведев в конце 2016 года был лишь на подступах к топ-100 и занимал 104-ю позицию. Андрей Рублёв, будучи уже 19-летним игроком, располагался на 171-й строчке рейтинга. Сейчас же он является пятым номером рейтинга.

1. Новак Джокович (Сербия) в ноябре 2016 года был 2-й ракеткой мира
2. Даниил Медведев (Россия) — 104
3. Александр Зверев (Германия) — 24
4. Стефанос Циципас (Греция) — 205
5 Андрей Рублёв (Россия) — 171
6. Рафаэль Надаль (Испания) — 8
7. Маттео Берреттини (Италия) — 726
8. Каспер Рууд (Норвегия) — 234
9. Хуберт Хуркач (Польша) — 394
10. Янник Синнер (Италия) — без рейтинга.

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