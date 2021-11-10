Шесть человек из топ-10 рейтинга ATP пять лет назад не входили в первую сотню

Лишь четыре представителя текущего топ-10 мирового рейтинга ATP ровно пять лет назад входили в топ-100. Если же говорить о том, кто за пять лет смог сохранить своё место в десятке, то удалось это лишь Новаку Джоковичу и Рафаэлю Надалю.
Нынешняя вторая ракетка мира Даниил Медведев в конце 2016 года был лишь на подступах к топ-100 и занимал 104-ю позицию. Андрей Рублёв, будучи уже 19-летним игроком, располагался на 171-й строчке рейтинга. Сейчас же он является пятым номером рейтинга.
1. Новак Джокович (Сербия) в ноябре 2016 года был 2-й ракеткой мира
2. Даниил Медведев (Россия) — 104
3. Александр Зверев (Германия) — 24
4. Стефанос Циципас (Греция) — 205
5 Андрей Рублёв (Россия) — 171
6. Рафаэль Надаль (Испания) — 8
7. Маттео Берреттини (Италия) — 726
8. Каспер Рууд (Норвегия) — 234
9. Хуберт Хуркач (Польша) — 394
10. Янник Синнер (Италия) — без рейтинга.
- 10 ноября 2021
-
15:01
-
14:03
-
13:42
-
13:33
-
13:04
-
11:23
-
11:20
-
10:39
-
09:50
-
09:38
-
09:36
-
09:20
-
08:50
-
08:36
-
08:29
-
01:05
-
00:37
-
00:08
- 9 ноября 2021
-
23:32
-
23:12
-
22:42
-
22:25
-
21:56
-
21:28
-
19:51
-
19:30
-
17:45
-
15:51
-
15:36
-
15:14
-
14:08
-
13:34
-
13:25
-
12:41
-
12:36