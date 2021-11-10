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Саккари пояснила, почему не сможет показывать свой лучший теннис на Итоговом турнире WTA

Саккари пояснила, почему не сможет показывать свой лучший теннис на Итоговом турнире WTA
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Гречанка Мария Саккари рассказала об условиях, в которых восьми лучшим теннисистками сезона придётся играть на Итоговом турнире WTA. Напомним, соревнования пройдут в Гвадалахаре (Мексика).

«Каждая из участниц понимала, что надо приехать сюда пораньше. Адаптация к местным условиям была очень важной, ведь здесь возвышенность около 1500 метров.

Знаю, что, вероятно, не смогу показать свой лучший теннис, но мне придётся принять это. Иногда будут ошибки, которых я обычно не допускаю на обычной высоте.

Думаю, больше шансов будет у той теннисистки, которая смирится с мыслью о том, что побеждать здесь придётся далеко не за счёт красивой игры», — цитирует Саккари TennisNow.

Мария попала в группу Чичен-Ица, в которой её соперницами станут Паула Бадоса (Испания), Арина Соболенко (Беларусь) и Ига Свёнтек (Польша).

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