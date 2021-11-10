Павлюченкова опубликовала фото с отдыха на Мальдивах. Касаткина отреагировала

11-я ракетка мира россиянка Анастасия Павлюченкова опубликовала в «Инстаграме» солнечные фотографии с отдыха на Мальдивах.
«Мой офис на эти дни. Отдаю 100% на площадке и вне её», — прокомментировала снимки Павлюченкова, использовав эмодзи «ленивец».
Публикация доступна в «инстаграме» Анастасии Павлюченковой.
На пост отреагировали коллеги Павлюченковой. «OMG», — написала в комментариях Дарья Касаткина. «Горячо», — добавила казахстанская теннисистка Зарина Дияс.
В прошедшем сезоне Павлюченкова впервые вышла в финал турнира «Большого шлема», на «Ролан Гаррос», где проиграла чешке Барборе Крейчиковой со счётом 1:6, 6:2, 4:6. Также Павлюченкова в паре с Андреем Рублёвым стала олимпийской чемпионкой Токио в миксте и завоевала в составе сборной России Кубок Билли Джин Кинг.
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