Павлюченкова опубликовала фото с отдыха на Мальдивах. Касаткина отреагировала

11-я ракетка мира россиянка Анастасия Павлюченкова опубликовала в «Инстаграме» солнечные фотографии с отдыха на Мальдивах.

«Мой офис на эти дни. Отдаю 100% на площадке и вне её», — прокомментировала снимки Павлюченкова, использовав эмодзи «ленивец».

Публикация доступна в «инстаграме» Анастасии Павлюченковой.

На пост отреагировали коллеги Павлюченковой. «OMG», — написала в комментариях Дарья Касаткина. «Горячо», — добавила казахстанская теннисистка Зарина Дияс.

В прошедшем сезоне Павлюченкова впервые вышла в финал турнира «Большого шлема», на «Ролан Гаррос», где проиграла чешке Барборе Крейчиковой со счётом 1:6, 6:2, 4:6. Также Павлюченкова в паре с Андреем Рублёвым стала олимпийской чемпионкой Токио в миксте и завоевала в составе сборной России Кубок Билли Джин Кинг.