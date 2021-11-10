Действующий чемпион Шаповалов вышел в четвертьфинал турнира в Стокгольме
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18-я ракетка мира канадец Денис Шаповалов вышел в четвертьфинальный раунд турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция), который продлится до 13 ноября.
В матче второго круга третий сеяный Шаповалов в двух сетах обыграл итальянца Андреа Вавассори (Q) со счётом 7:6 (7:1), 6:1. Встреча продлилась 1 час 30 минут. Шаповалов 4 раза подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 11. На счету Вавассори — 1 эйс, 7 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.
За право выйти в полуфинал соревнований Шаповалов сразится с представителем Франции Артуром Риндеркнешем.
Призовой фонд турнира составил € 635 750. Его действующим чемпионом является именно Шаповалов. Возглавил посев текущего розыгрыша итальянец Янник Синнер.
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