Действующий чемпион Шаповалов вышел в четвертьфинал турнира в Стокгольме

18-я ракетка мира канадец Денис Шаповалов вышел в четвертьфинальный раунд турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция), который продлится до 13 ноября.

В матче второго круга третий сеяный Шаповалов в двух сетах обыграл итальянца Андреа Вавассори (Q) со счётом 7:6 (7:1), 6:1. Встреча продлилась 1 час 30 минут. Шаповалов 4 раза подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 11. На счету Вавассори — 1 эйс, 7 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.

За право выйти в полуфинал соревнований Шаповалов сразится с представителем Франции Артуром Риндеркнешем.

Призовой фонд турнира составил € 635 750. Его действующим чемпионом является именно Шаповалов. Возглавил посев текущего розыгрыша итальянец Янник Синнер.