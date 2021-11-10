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Действующий чемпион Шаповалов вышел в четвертьфинал турнира в Стокгольме

Действующий чемпион Шаповалов вышел в четвертьфинал турнира в Стокгольме
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18-я ракетка мира канадец Денис Шаповалов вышел в четвертьфинальный раунд турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция), который продлится до 13 ноября.

В матче второго круга третий сеяный Шаповалов в двух сетах обыграл итальянца Андреа Вавассори (Q) со счётом 7:6 (7:1), 6:1. Встреча продлилась 1 час 30 минут. Шаповалов 4 раза подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 11. На счету Вавассори — 1 эйс, 7 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.

За право выйти в полуфинал соревнований Шаповалов сразится с представителем Франции Артуром Риндеркнешем.

Призовой фонд турнира составил € 635 750. Его действующим чемпионом является именно Шаповалов. Возглавил посев текущего розыгрыша итальянец Янник Синнер.

Стокгольм. 2-й круг
10 ноября 2021, среда. 16:00 МСК
Андреа Вавассори
289
Италия
Андреа Вавассори
А. Вавассори
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 1 		1  
7 7 		6  
         
Денис Шаповалов
18
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Комментарии
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