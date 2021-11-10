Алькарас фантастическим ударом спас сложнейший розыгрыш на Итоговом турнире U-21

На Итоговом турнире U-21, который проходит в Милане (Италия) с 9 по 13 ноября, завершилась дневная сессия второго игрового дня. Обе встречи прошли в группе A.
В первом матче дня представитель Дании Хольгер Руне в борьбе обыграл аргентинца Хуана Мануэля Серундоло со счётом 4:1, 4:2, 1:4, 4:1.
В другой встрече испанец Карлос Алькарас одолел представителя США Брэндона Накашиму со счётом 4:3 (7:4), 4:1, 4:3 (7:4). По ходу второго сета Алькарас фантастическими действиями выиграл сложнейший розыгрыш. Отметим, что Алькарас, в активе которого 2 победы, досрочно вышел в плей-офф турнира с первого места в группе.
Публикация доступна в «инстаграме» Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.
Призовой фонд турнира составил $ 1 300 000. В 2020 году турнир не проводился из-за коронавируса. Действующим победителем соревнований является итальянец Янник Синнер.
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