Софья Кенин спустя полгода возобновила сотрудничество с отцом

Чемпионка Australian Open – 2020 американская теннисистка Софья Кенин сообщила, что возобновила сотрудничество со своим отцом. Отметим, что Александр Кенин тренировал дочь на протяжении всей карьеры, однако в мае 2021 года покинул команду Софьи.
«Этот год у меня получился очень неровным, но я наконец снова тренируюсь и занимаюсь любимым делом! Очень рада, что рядом мой отец, на которого я всегда могу положиться. Здорово, что он снова в команде, и я с нетерпением жду возвращения на корт в следующем году», — написала Кенин в своём «инстаграме».
В данный момент Кенин занимает 12-ю строчку в рейтинге WTA. В последний раз американка выходила на корт на Уимблдоне, где завершила выступление во втором круге. Софья не смогла принять участие в US Open – 2021 из-за положительного теста на коронавирус.
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