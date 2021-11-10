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Эмма Радукану отреагировала на сексистский выпад со стороны тренера из Англии

Эмма Радукану отреагировала на сексистский выпад со стороны тренера из Англии
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Чемпионка US Open – 2021 18-летняя британка Эмма Радукану прокомментировала выпад в её сторону со стороны главного тренера сборной Англии по регби Эдди Джонса. Ранее Джонс заявил, что Радукану стоит больше сконцентрироваться на теннисе и перестать распыляться на медийные проекты, в которых она начала всё чаще участвовать после победы на US Open. Тренера обвинили в сексизме.

«Я не следила ни за какими новостями. Я держусь от этого подальше. Так что мне жаль, но я правда не знаю, о чём идёт речь. Думаю, у многих людей есть своё мнение обо мне и о том, что я делаю. Я стараюсь быть сосредоточенной и держу только небольшой круг людей вокруг себя. У меня есть родители, которые дали понять, что поддаваться влиянию не стоит. Я очень сосредоточена на этом», — приводит слова Радукану Metro.

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