ATP представила участников Итогового турнира на итальянских мотороллерах

Пресс-служба ATP в преддверии старта Итогового чемпионата ATP в Милане представила красочную иллюстрацию с участниками, передающую итальянский колорит. На снимке теннисисты изображены на негласных символах Италии – мотороллерах Vespa. Причём на каждом красуется флаг страны, которую представляет игрок.

«Гонщики, заводите двигатели. Итоговый турнир ATP скоро начнётся», — говорится в комментарии к посту.

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Напомним, в Итоговом турнире ATP – 2021 примут участие восемь лидеров чемпионской гонки ATP – Новак Джокович (Сербия), Даниил Медведев (Россия), Стефанос Циципас (Греция), Александр Зверев (Германия), Андрей Рублёв (Россия), Маттео Берреттини (Италия), Каспер Рууд (Норвегия) и Хуберт Хуркач (Польша). Соревнования пройдут с 14 по 21 ноября. Действующим чемпионом является Медведев.