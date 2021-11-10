Маррей обыграл первого сеяного Синнера и вышел в четвертьфинал турнира в Стокгольме

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» британец Энди Маррей пробился в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция), который завершится 13 ноября.
В матче второго круга Маррей (WC) в двух сетах одолел первого сеяного, 20-летнего итальянца Янника Синнера со счётом 7:6 (7:4), 6:3. Встреча продлилась 2 часа 15 минут. Маррей 8 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 6. На счету Синнера — 6 эйсов и 1 двойная ошибка.
Отметим, что Синнер является 10-й ракеткой мира, а Маррей занимает 143-ю позицию в рейтинге.
За право выйти в полуфинал соревнований Маррей сразится с американцем Томми Полом.
Призовой фонд турнира составил € 635 750. Его действующим чемпионом является канадец Денис Шаповалов, который принимает участие в текущем розыгрыше.
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