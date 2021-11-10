Энди Маррей прокомментировал победу над Янником Синнером на турнире в Стокгольме
Поделиться
Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» британец Энди Маррей прокомментировал выход в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция). В матче второго круга 34-летний Маррей в двух сетах обыграл первого сеяного, 20-летнего Янника Синнера из Италии. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:3 в пользу британца.
«Это был очень тяжёлый матч. Янник сильно бьёт с задней линии, поэтому в матче было много длинных розыгрышей и бега. Наверное, это моя лучшая победа в этом сезоне. Хочу, что всё это продолжилось», — сказал Маррей в интервью на корте.
За право выйти в полуфинал соревнований Маррей сразится с 24-летним американцем Томми Полом. Финал турнира в Стокгольме состоится 13 ноября.
Комментарии
- 10 ноября 2021
-
23:07
-
22:48
-
22:31
-
22:14
-
22:07
-
20:51
-
20:11
-
19:32
-
19:12
-
18:36
-
17:39
-
17:29
-
17:22
-
16:23
-
15:01
-
14:03
-
13:42
-
13:33
-
13:04
-
11:23
-
11:20
-
10:39
-
09:50
-
09:38
-
09:36
-
09:20
-
08:50
-
08:36
-
08:29
-
01:05
-
00:37
-
00:08
- 9 ноября 2021
-
23:32
-
23:12
-
22:42
Партнерский контент