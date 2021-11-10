Энди Маррей прокомментировал победу над Янником Синнером на турнире в Стокгольме

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» британец Энди Маррей прокомментировал выход в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция). В матче второго круга 34-летний Маррей в двух сетах обыграл первого сеяного, 20-летнего Янника Синнера из Италии. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:3 в пользу британца.

«Это был очень тяжёлый матч. Янник сильно бьёт с задней линии, поэтому в матче было много длинных розыгрышей и бега. Наверное, это моя лучшая победа в этом сезоне. Хочу, что всё это продолжилось», — сказал Маррей в интервью на корте.

За право выйти в полуфинал соревнований Маррей сразится с 24-летним американцем Томми Полом. Финал турнира в Стокгольме состоится 13 ноября.