Серундоло – о Милане-U21: на челленджеры не похоже. Отель здесь отличный, кормят бесплатно

19-летний аргентинский теннисист Хуан Манэль Серундоло поделился впечатлениями от выступления на Итоговом турнире — U21, который проходит в Милане (Италия). Серундоло проиграл два матча в группе и лишился теоретических шансов на выход в полуфинал.

«На челленджеры вообще не похоже. Отель здесь отличный, кормят бесплатно. У каждого своя раздевалка. Можно сдать одежду в стирку, и в тот же день она будет готова. Струны для ракеток предоставляют бесплатно, на корте есть холодильники. Это уникальный опыт. При этом у меня вообще нет свободного времени, и это выматывает. Обычно во время турниров у меня много времени на отдых, а тут – вообще нет», — приводит слова Серундоло Tennis.com.

Призовой фонд турнира составил $ 1 300 000. В 2020 году турнир не проводился из-за коронавируса. Действующим победителем соревнований является итальянец Янник Синнер.