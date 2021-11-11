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Анетт Контавейт с победы над Барборой Крейчиковой стартовала на Итоговом чемпионате WTA

Анетт Контавейт с победы над Барборой Крейчиковой стартовала на Итоговом чемпионате WTA
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Восьмая ракетка мира эстонская теннисистка Анетт Контавейт с победы стартовала на Итоговом чемпионате WTA в Гвадалахаре (Мексика), финал которого состоится 18 ноября.

В матче группы Теотиуакан Контавейт в двух сетах обыграла чемпионку «Ролан Гаррос – 2021» чешку Барбору Крейчикову со счётом 6:3, 6:4. Встреча продлилась 1 час 16 минут. Контавейт 8 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 3. На счету Крейчиковой — 2 эйса и 5 двойных ошибок.

В группе Теотиуакан также представлены Каролина Плишкова (Чехия) и Гарбинье Мугуруса (Испания).

Призовой фонд соревнований составил $ 5 млн. Его действующей чемпионкой является австралийка Эшли Барти, отказавшаяся от участия в текущем розыгрыше.

Гвадалахара. Группа Теотиуакан
10 ноября 2021, среда. 23:15 МСК
Барбора Крейчикова
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4  
6 		6  
         
Анетт Контавейт
Эстония
Анетт Контавейт
А. Контавейт
Комментарии
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