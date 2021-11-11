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Вероника Кудерметова проиграла лаки-лузеру в четвертьфинале турнира в Линце

Вероника Кудерметова проиграла лаки-лузеру в четвертьфинале турнира в Линце
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32-я ракетка мира россиянка Вероника Кудерметова не сумела пробиться в полуфинал турнира категории WTA-250 в Линце (Австрия).

В четвертьфинальном матче Кудерметова (4) уступила лаки-лузеру Жаклин Кристиан из Румынии со счётом 3:6, 6:7 (5:7). Встреча продлилась 1 час 55 минут. Кудерметова 4 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 15. На счету Кристиан — 2 эйса, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 12.

Призовой фонд турнира составил € 189 708. Его действующей чемпионкой является белоруска Арина Соболенко, отказавшаяся от защиты титула. Посев соревнований возглавила чемпионка US Open — 2021, британка Эмма Радукану, потерпевшая поражение во втором круге.

Линц. 1/4 финала
10 ноября 2021, среда. 22:40 МСК
Жаклин Кристиан
100
Румыния
Жаклин Кристиан
Ж. Кристиан
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
3 		6 5  
         
Вероника Кудерметова
32
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
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