16-кратный чемпион ТБШ прокомментировал ситуацию с Новаком Джоковичем и Australian Open

Австралиец Тодд Вудбридж, 16-кратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде, предположил, что Новак Джокович, который до сих пор не раскрыл свой статус вакцинации, всё же примет участие в Открытом чемпионате Австралии. Ранее сообщалось, что на Australian Open пустят только дважды привитых теннисистов.

«Полагаю, учитывая, что стоит на кону, было бы невероятно, если он не вакцинировался. Да, я действительно думаю, что он сыграет на турнире.

Сделать выбор — его дело. Но я не думаю, что выступление в Австралии станет для него единственной проблемой в смысле продвижения вперёд. Тут уже речь о том, как будут развиваться события в дальнейшем», — приводит слова Вудбриджа The West Australian.