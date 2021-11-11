Паоло Бертолуччи: Федерер и Надаль уже не так сильны, как раньше

Бывший итальянский теннисист Паоло Бертолуччи поделился мнением о 20-кратных чемпионах Роджере Федерере и Рафаэле Надале. По мнению Бертолуччи, Федерер и Надаль в силу травм уже не могут выступать на прежнем уровне.

«Это два выдающихся игрока, публика их обожает. Но годы не щадят никого, и физические недуги делают их менее конкурентоспособными.

Жаль, что они уже не так часто выходят на корт. Но это нормально. Нам придётся привыкать к тому, что мы будем видеть их на корте всё реже и реже. Это уже происходило с такими чемпионами, как Бьорн Борг, Джон Макинрой, Пит Сампрас», — приводит слова Бертолуччи Tennis World USA.

Ранее Патрик Макинрой предсказал, сколько турниров «Большого шлема» ещё выиграет Надаль.

