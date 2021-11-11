Контавейт: не думаю, что получу удовольствие от Итогового турнира WTA

Восьмая ракетка мира, эстонская теннисистка Анетт Контавейт прокомментировала тот факт, что стала последней участницей Итогового турнира WTA. О её квалификации на соревнования в Гвадалахаре стало известно лишь по итогам соревнований в Клуж-Напоке (Румыния).



«Думала, что после Москвы мне станет легче. И что после Клужа станет легче. Не стало. Мне хочется показывать максимум. Хочу хорошо играть и побеждать. Не думаю, что смогу получить удовольствие от турнира», — приводит слова Контавейт пресс-служба WTA.



Анетт уже выиграла свой стартовый поединок в Гвадалахаре — в двух партиях она обыграла представительницу Чехии Барбору Крейчикову — 6:3, 6:4. В следующем матче эстонка сыграет с Гарбинье Мугурусой из Испании.

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