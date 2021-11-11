Плишкова — про удачный старт на Итоговом: пусть и немного, но теперь я могу расслабиться

Чешская теннисистка Каролина Плишкова прокомментировала победу над испанкой Гарбинье Мугурусой в матче Итогового турнира WTA в Гвадалахаре. Напомним, четвёртая ракетка мира обыграла пятую со счётом 4:6, 6:2, 7:6 (8:6).



«Я достаточно неплохо начала матч, но, как оказалось, одного брейка мне оказалось мало. Повести со счётом 2:0 и следом отдать даже не одну, а две свои подачи… Считаю это очень большой ошибкой. А уже дальше Гарбинье любезно позаботилась о том, чтобы в первом сете у меня не было даже шансов на ещё один брейк.



В первом сете я не только ошибалась, но и играла достаточно пассивно. Во второй партии я решила прибавить — появилось больше шансов выигрывать розыгрыши, а ошибки… Они и так у меня были до этого. Как видите, это принесло результат.



Победа в стартовом матче имеет огромную важность — пусть и совсем немного, но теперь я могу расслабиться. Не то, чтобы я готова проиграть вторую игру, но теперь у меня есть определённый запас», — цитирует Плишкову официальный сайт WTA.