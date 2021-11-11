Плишкова — про удачный старт на Итоговом: пусть и немного, но теперь я могу расслабиться

Чешская теннисистка Каролина Плишкова прокомментировала победу над испанкой Гарбинье Мугурусой в матче Итогового турнира WTA в Гвадалахаре. Напомним, четвёртая ракетка мира обыграла пятую со счётом 4:6, 6:2, 7:6 (8:6).
«Я достаточно неплохо начала матч, но, как оказалось, одного брейка мне оказалось мало. Повести со счётом 2:0 и следом отдать даже не одну, а две свои подачи… Считаю это очень большой ошибкой. А уже дальше Гарбинье любезно позаботилась о том, чтобы в первом сете у меня не было даже шансов на ещё один брейк.
В первом сете я не только ошибалась, но и играла достаточно пассивно. Во второй партии я решила прибавить — появилось больше шансов выигрывать розыгрыши, а ошибки… Они и так у меня были до этого. Как видите, это принесло результат.
Победа в стартовом матче имеет огромную важность — пусть и совсем немного, но теперь я могу расслабиться. Не то, чтобы я готова проиграть вторую игру, но теперь у меня есть определённый запас», — цитирует Плишкову официальный сайт WTA.
- 11 ноября 2021
-
09:54
-
09:36
-
09:29
-
09:18
-
09:05
-
08:57
-
08:54
-
08:28
-
08:13
-
00:38
-
00:29
-
00:07
- 10 ноября 2021
-
23:41
-
23:07
-
22:48
-
22:31
-
22:14
-
22:07
-
20:51
-
20:11
-
19:32
-
19:12
-
18:36
-
17:39
-
17:29
-
17:22
-
16:23
-
15:01
-
14:03
-
13:42
-
13:33
-
13:04
-
11:23
-
11:20
-
10:39