Энди Маррей оценил свою форму после победы над лидером посева в Стокгольме

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», британский теннисист Энди Маррей, обыгравший лидера посева, итальянца Янника Синнера во втором круге турнира в Стокгольме со счётом 7:6 (7:4), 6:3, оценил свою нынешнюю форму.
«Я играю на высоком уровне и побеждаю топовых соперников. Даже проигрывая, я оказываю серьёзное сопротивление. Так что я всё ещё могу выступать на топ-уровне. Однако когда я решил возобновить карьеру, то сомневался в этом. Временами сложно было обрести уверенность, не проводя матчи стабильно и не одержав пары больших побед.
Недавно я сказал, что моя лучшая форма придёт. Не знаю, случится ли это на текущей неделе или в начале следующего года, но я буду стараться вновь проходить по турнирным сеткам как можно дальше», — цитирует Маррея Tennis 365.
Следующим соперником Энди будет американец Томми Пол.
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