Алькарас: счастлив, что играю на таком уровне

Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал выход в полуфинал молодёжного Итогового турнира АТР в Милане. В двух матчах группового этапа испанец одержал две победы. В матче второго тура группового этапа он обыграл американца Брэндона Накашиму — 4:3, 4:1, 4:3.

«Счастлив, что играю на таком уровне. Я счастлив и, надеюсь, в полуфинале покажу такой же уровень игры, что и на групповом этапе. Подача очень важна при игре как на харде, так и в зале. Поэтому я пытаюсь улучшать свою подачу. Сегодня у нас с Брэндоном были прекрасные розыгрыши. Мы стараемся в том числе и для зрителей», — передаёт слова Алькараса официальный сайт ATP.

В настоящее время 18-летний испанец является 32-й ракеткой мира. Его следующим соперником на Итоговом турнире станет аргентинец Хуан Мануэль Серундоло.