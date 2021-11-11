«Живот немного подгорел, а так всё отлично». Касаткина описала очередной день на Мальдивах

Российская теннисистка Дарья Касаткина опубликовала очередную фотографию из отпуска на своей странице в социальной сети «Инстаграм». Снимок сделан на Мальдивах.
«Рай! Живот немного подгорел, а так всё отлично», — подписала она фото.
«SexyKasatik», — написала в комментариях другая российская теннисистка Анастасия Павлюченкова.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Дарьи Касаткиной.
В настоящее время Касаткина является 26-й ракеткой мира. В 2021 году Дарья провела 57 матчей, в которых одержала 38 побед.
Напомним, ранее в ноябре женская сборная России по теннису одержала победу в финальном турнире Кубка Билли Джин Кинг. В составе национальной команды выступали Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова.
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