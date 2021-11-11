Соболенко: я и представить себе не могла, что буду первой сеяной на Итоговом турнире WTA

Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о задача на Итоговый турнир WTA и прокомментировала тот факт, что выступит на турнире в качестве первой сеяной.



«Говоря о больших турнирах, нужно понимать, что первое, с чем нужно справиться — это давление. Думаю, что у меня это получается неплохо. Я действительно счастлива быть в Гвадалахаре, особенно учитывая тот факт, что я имею высокий номер посева.



Знаете, я и представить себе не могла, что когда-нибудь сыграю на Итоговом турнире WTA в качестве первой сеяной. Для меня это что-то удивительное и невероятное. Я действительно очень довольна своими результатами в этом году. Я очень горжусь своей командой и тем, что они сделали для меня.



С нетерпением жду больших матчей в Гвадалахаре. Я действительно надеюсь, что смогу показать свой максимум, смогу сыграть в классный теннис и зайти по турнирной сетке как можно дальше», — цитирует Соболенко Arab News.



23-летняя теннисистка является второй ракеткой мира. Первый номер рейтинга WTA Эшли Барти отказалась от участия в Итоговом турнире.