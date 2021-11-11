Павлюченкова выложила новое видео с Мальдив. На нём она с чашкой кофе падает в воду

11-я ракетка мира, россиянка Анастасия Павлюченкова опубликовала в «Инстаграме» солнечные фотографии с отдыха на Мальдивах.



«Никогда не была ранней пташкой», — прокомментировала снимки Павлюченкова.

Публикация доступна в «инстаграме» Анастасии Павлюченковой.

Напомним, ранее в ноябре женская сборная России по теннису одержала победу в финальном турнире Кубка Билли Джин Кинг. В составе национальной команды выступали Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова.

В прошедшем сезоне Павлюченкова впервые вышла в финал турнира «Большого шлема». Это произошло на «Ролан Гаррос», где Анастасия проиграла чешке Барборе Крейчиковой со счётом 1:6, 6:2, 4:6. Также Павлюченкова в паре с Андреем Рублёвым стала олимпийской чемпионкой Токио в миксте.