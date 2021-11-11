Павлюченкова выложила новое видео с Мальдив. На нём она с чашкой кофе падает в воду

11-я ракетка мира, россиянка Анастасия Павлюченкова опубликовала в «Инстаграме» солнечные фотографии с отдыха на Мальдивах.
«Никогда не была ранней пташкой», — прокомментировала снимки Павлюченкова.
Публикация доступна в «инстаграме» Анастасии Павлюченковой.
Напомним, ранее в ноябре женская сборная России по теннису одержала победу в финальном турнире Кубка Билли Джин Кинг. В составе национальной команды выступали Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова.
В прошедшем сезоне Павлюченкова впервые вышла в финал турнира «Большого шлема». Это произошло на «Ролан Гаррос», где Анастасия проиграла чешке Барборе Крейчиковой со счётом 1:6, 6:2, 4:6. Также Павлюченкова в паре с Андреем Рублёвым стала олимпийской чемпионкой Токио в миксте.
- 11 ноября 2021
-
15:48
-
15:18
-
15:04
-
15:00
-
13:36
-
13:36
-
13:02
-
12:31
-
12:17
-
11:56
-
09:54
-
09:36
-
09:29
-
09:18
-
09:05
-
08:57
-
08:54
-
08:28
-
08:13
-
00:38
-
00:29
-
00:07
- 10 ноября 2021
-
23:41
-
23:07
-
22:48
-
22:31
-
22:14
-
22:07
-
20:51
-
20:11
-
19:32
-
19:12
-
18:36
-
17:39
-
17:29