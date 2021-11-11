36-летний Вавринка, не игравший с марта: хочу вернуться к эмоциям, которые дарит теннис

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка заявил, что не планирует завершать карьеру после затяжной травмы колена.



«Люди не знают о спортсменах очень многого Не знают они и о том, через что они проходят. На виду всегда положительные стороны — победы и радость, но многие из нас сталкиваются и с трудностями. И я не стал исключением.



Жизнь в туре особенная. Мы выбраем её ещё в совсем юном возрасте. Лично я очень хочу вернуться к тем эмоциям, которые дарит мне теннис. Вернуться к стадионам, к болельщикам. Я скучаю по этой жизни», — цитирует Вавринку Aasgauer Zeitung.



36-летний швейцарец перенёс уже две операции на колене и свой последний официальный матч провёл в марте. В настоящее время он является 83-й ракеткой мира.