Федерер — о роли жены в карьере: Мирка проделала огромную работу. И всё ради меня

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер рассказал о роли жены Мирки в своей спортивной карьере.



«Думаю, что роль жены важна для каждого спортсмена и мой случай далеко не является исключением. Мирку много раз упоминали в контексте моей карьеры и всё это абсолютно по делу.



Мирка очень многое сделала для меня — на протяжении долгих лет она посещала каждую мою тренировку и не пропускала матчи. Делает она это и сейчас, но дети, конечно же, вносят свои коррективы — делать это регулярно у неё уже не получается.



Да, Мирка проделала огромную работу, думая о моих интересах и делая для меня всё самое лучшее. При этом она никогда не отстранялась от моей карьеры и была рядом. У неё не было никаких особенных просьб и желаний — она лишь хотела проводить время со мной.



Повезло ли мне, что Мирка играла в теннис и знает о делах в туре изнутри? Да, безусловно. Хотя, с другой стороны, было бы здорово иметь жену, которая не имеет абсолютно никакого отношения к миру спорта.



После моей травмы Мирка осознала серьёзность ситуации и решила сопровождать меня в тур. Думаю, что она и сама была в восторге от этого решения, ведь таким образом она осталась при деле и была фактически в туре», — цитирует Федерера Tennis World USA со ссылкой на Sportworld.