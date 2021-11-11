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Федерер — о роли жены в карьере: Мирка проделала огромную работу. И всё ради меня

Федерер — о роли жены в карьере: Мирка проделала огромную работу. И всё ради меня
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер рассказал о роли жены Мирки в своей спортивной карьере.

«Думаю, что роль жены важна для каждого спортсмена и мой случай далеко не является исключением. Мирку много раз упоминали в контексте моей карьеры и всё это абсолютно по делу.

Мирка очень многое сделала для меня — на протяжении долгих лет она посещала каждую мою тренировку и не пропускала матчи. Делает она это и сейчас, но дети, конечно же, вносят свои коррективы — делать это регулярно у неё уже не получается.

Да, Мирка проделала огромную работу, думая о моих интересах и делая для меня всё самое лучшее. При этом она никогда не отстранялась от моей карьеры и была рядом. У неё не было никаких особенных просьб и желаний — она лишь хотела проводить время со мной.

Повезло ли мне, что Мирка играла в теннис и знает о делах в туре изнутри? Да, безусловно. Хотя, с другой стороны, было бы здорово иметь жену, которая не имеет абсолютно никакого отношения к миру спорта.

После моей травмы Мирка осознала серьёзность ситуации и решила сопровождать меня в тур. Думаю, что она и сама была в восторге от этого решения, ведь таким образом она осталась при деле и была фактически в туре», — цитирует Федерера Tennis World USA со ссылкой на Sportworld.

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