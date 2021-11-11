Алькарас выиграл последний групповой матч у Серундоло на Итоговом турнире — U21 в Милане

На Итоговом турнире — U21, который проходит в Милане (Италия) с 9 по 13 ноября, завершился стартовый матч третьего игрового дня. Испанец Карлос Алькарас встречался с аргентинцем Хуаном Мануэлем Серундоло в группе A. Игра завершилась победой испанского теннисиста со счётом 4:0, 4:1, 2:4, 4:3 (7:3).

Встреча продлилась 1 час 24 минуты. За 4 сыгранных сета Алькарас выполнил 2 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету Серундоло — ни одного эйса, 2 двойные ошибки и всего 1 брейк при 10 брейк-пойнтах.

Отметим, что Алькарас, в активе которого три победы в трёх матчах, досрочно вышел в плей-офф турнира с первого места в группе А.

Призовой фонд турнира составил $ 1 300 000. В 2020 году турнир не проводился из-за коронавируса. Действующим победителем соревнований является итальянец Янник Синнер.