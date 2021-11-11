Алькарас выиграл последний групповой матч у Серундоло на Итоговом турнире — U21 в Милане

На Итоговом турнире — U21, который проходит в Милане (Италия) с 9 по 13 ноября, завершился стартовый матч третьего игрового дня. Испанец Карлос Алькарас встречался с аргентинцем Хуаном Мануэлем Серундоло в группе A. Игра завершилась победой испанского теннисиста со счётом 4:0, 4:1, 2:4, 4:3 (7:3).
Встреча продлилась 1 час 24 минуты. За 4 сыгранных сета Алькарас выполнил 2 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету Серундоло — ни одного эйса, 2 двойные ошибки и всего 1 брейк при 10 брейк-пойнтах.
Отметим, что Алькарас, в активе которого три победы в трёх матчах, досрочно вышел в плей-офф турнира с первого места в группе А.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4
|2
|4 7
|
|1
|4
|3 3
Призовой фонд турнира составил $ 1 300 000. В 2020 году турнир не проводился из-за коронавируса. Действующим победителем соревнований является итальянец Янник Синнер.
- 11 ноября 2021
-
17:48
-
17:36
-
16:25
-
16:19
-
15:48
-
15:18
-
15:04
-
15:00
-
13:36
-
13:36
-
13:02
-
12:31
-
12:17
-
11:56
-
09:54
-
09:36
-
09:29
-
09:18
-
09:05
-
08:57
-
08:54
-
08:28
-
08:13
-
00:38
-
00:29
-
00:07
- 10 ноября 2021
-
23:41
-
23:07
-
22:48
-
22:31
-
22:14
-
22:07
-
20:51
-
20:11
-
19:32