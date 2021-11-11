Оже-Альяссим уверенно обыграл ван де Зандсхулпа и вышел в полуфинал турнира в Стокгольме

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция), который завершится 13 ноября. Он обыграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа — 6:4, 6:3.
Встреча продлилась 1 час 25 минут. Оже-Альяссим 11 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 12. На счету ван де Зандсхулпа 5 эйсов, ни одной двойной ошибки и единственный брейк-пойнт, который Ботик не сумел реализовать.
За право выйти в финал соревнований Оже-Альяссим поспорит с победителем четвертьфинальной пары Артур Риндеркнеш (Франция) — Денис Шаповалов (Канада).
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Призовой фонд турнира составил € 635 750. Его действующим чемпионом является канадец Денис Шаповалов, который принимает участие в текущем розыгрыше.
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