Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Оже-Альяссим уверенно обыграл ван де Зандсхулпа и вышел в полуфинал турнира в Стокгольме

Оже-Альяссим уверенно обыграл ван де Зандсхулпа и вышел в полуфинал турнира в Стокгольме
Комментарии

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция), который завершится 13 ноября. Он обыграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа — 6:4, 6:3.

Встреча продлилась 1 час 25 минут. Оже-Альяссим 11 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 12. На счету ван де Зандсхулпа 5 эйсов, ни одной двойной ошибки и единственный брейк-пойнт, который Ботик не сумел реализовать.

За право выйти в финал соревнований Оже-Альяссим поспорит с победителем четвертьфинальной пары Артур Риндеркнеш (Франция) — Денис Шаповалов (Канада).

Стокгольм. 1/4 финала
11 ноября 2021, четверг. 16:20 МСК
Ботик ван де Зандсхулп
61
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3  
6 		6  
         
Феликс Оже-Альяссим
11
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

Призовой фонд турнира составил € 635 750. Его действующим чемпионом является канадец Денис Шаповалов, который принимает участие в текущем розыгрыше.

Новость по теме
Тиафо вышел в полуфинал турнира в Стокгольме, где может сыграть с Марреем
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021