Медведев вновь потренировался с Джоковичем. Они сражались в финале «Мастерса» 4 дня назад

Вторая ракетка мира из России Даниил Медведев вновь потренировался с первым номером рейтинга Новаком Джоковичем. Это случилось в преддверии Итогового чемпионата ATP, который пройдёт в Турине (Италия) с 14 по 21 ноября.
Фото: «Инстаграм» Tennis.tv
7 ноября Медведев встречался с сербом в финале парижского «Мастерса». Джокович одержал победу со счётом 4:6, 6:3, 6:3.
Отметим, что 28 октября Медведев опубликовал совместное фото с Джоковичем на одной из тренировок. «Наконец мы это сделали!» — подписал россиянин фото с совместной тренировки.
Напомним, в Итоговом турнире ATP – 2021 примут участие восемь лидеров Чемпионской гонки ATP – Новак Джокович (Сербия), Даниил Медведев (Россия), Стефанос Циципас (Греция), Александр Зверев (Германия), Андрей Рублёв (Россия), Маттео Берреттини (Италия), Каспер Рууд (Норвегия) и Хуберт Хуркач (Польша). Действующим чемпионом является Медведев.
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